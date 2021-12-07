Стало известно о возможной отставке губернатора Оренбургской области

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер с высокой вероятностью может подать в отставку, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией в регионе. По данным собеседников агентства, Паслер хочет уйти по собственной инициативе, нареканий к его работе нет. Источники не стали комментировать причины ухода, однако заявили, что данный вопрос уже обсуждается в администрации президента.

Собеседники издания также не смогли ответить на вопрос о сроках возможной отставки. Ещё один источник, близкий к АП, подчеркнул, что плановых отставок губернатора в 2021 году не будет. Однако сохраняется возможность «экстренных» увольнений в случае, если вокруг главы региона сложится резко негативная ситуация.

43-летний уроженец Свердловской области Денис Паслер занял пост врио главы Оренбургской области в марте 2019 года, а уже в сентябре был избран на должность губернатора, победив в первом туре выборов с 65,9% голосов. До этого он возглавлял правление крупной частной компании в сфере энергетики и теплоснабжения ПАО «Т Плюс», был председателем правительства Свердловской области, гендиректором Североуральского завода ЖБИ, депутатом заксобрания Свердловской области и гендиректором ОАО «Екатеринбурггаз».

Ранее глава «Петербургской политики» Михаил Виноградов спрогнозировал, что отставок губернаторов российских субъектов из-за текущей ситуации с коронавирусом не будет. По его словам, в Кремле не настроены на разбор полётов и поиск «не справившихся с пандемией» в губернаторском корпусе, поскольку наказание виновных может на несколько месяцев вывести систему из строя.