Стало известно о возможной отставке главы Красноярского края

Губернатор Красноярского края Александр Усс может досрочно уйти в отставку. Этот вопрос обсуждается в Кремле, передают «Ведомости» со ссылкой на источники. Полномочия Усса заканчиваются в 2023 году, но есть вероятность, что он может покинуть пост осенью 2021-го или весной 2022 года.

Как заявил собеседник издания в АП, данное решение может быть связано с одним из самых низких рейтингов доверия и другими показателями, которые отслеживают в Кремле. С информацией источников не согласен депутат Госдумы от Красноярского края Виктор Зубарев. По его словам, сейчас по итогам выборов в Госдуму и социальным индикаторам нет объективных оснований для отставки.

Надеюсь, он доработает и этот срок и пойдёт на следующий, — сказал Зубарев.

62-летний Александр Усс стал врио губернатора Красноярского края в 2017 году, в 2018 руководил президентской компанией в регионе, затем сам участвовал в выборах губернатора. С 1998-го по 2017-й Усс был председателем в региональном заксобрании.

Ранее стало известно о возможной отставке губернаторов Томской, Кировской и Саратовской областей Сергея Жвачкина, Игоря Васильева и Валерия Радаева. Все они находятся на посту с 2017 года, официально полномочия губернаторов закончатся только следующей осенью, однако увольнение может произойти уже этой осенью.