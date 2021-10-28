Стало известно о возможной отставке глав трёх областей

Уже этой осенью возможны отставки губернаторов Томской, Кировской и Саратовской областей Сергея Жвачкина, Игоря Васильева и Валерия Радаева. Об этом сообщили РБК и «Ведомости» со ссылкой на источники. Глав Томской и Саратовской областей переизбрали на второй срок в 2017 году, в том же году вступил в должность глава Кировской области, официально полномочия губернаторов закончатся только следующей осенью.

Как заявил собеседник РБК, губернатор Томской области покинет пост с высокой долей вероятности.

Вероятность [ухода] высочайшая, — сказал источник.

В свою очередь отставка главы Саратовской области Валерия Радаева должна состояться до начала очередной избирательной кампании — осенью 2021-го или весной 2022-го, сказал собеседник «Ведомостей» в администрации президента. По словам источника издания в Госдуме, дата отставки будет зависеть от времени, которое потребуется новому кандидату на подготовку к выборам.

Источники РБК назвали несколько причин отставки главы Кировской области Игоря Васильева. В частности, это слабая управляемость регионом и «катастрофически низкий рейтинг». По словам собеседников агентства, Васильев находится в так называемой красной зоне. Туда включают губернаторов с самыми низкими показателями по соцопросам.

64-летний Сергей Жвачкин занимает пост главы Томской области второй срок. Он впервые возглавил регион в 2012 году, а в 2017-м победил в первом туре выборов с 60,6% голосов. До поста губернатора Жвачкин работал в нефтегазовой сфере.

Радаев стал губернатором Саратовской области в 2012 году, затем был переизбран в 2017-м. До губернаторства он возглавлял Саратовскую областную думу. О возможной отставке он заявлял сам.

60-летний Игорь Васильев сменил на посту губернатора Кировской области Никиту Белых, уволенного в связи с утратой доверия. В сентябре 2017-го Васильев выиграл первый тур выборов, набрав 64% голосов. До этого он возглавлял Росреестр, был аудитором Счётной палаты и представлял в Совфеде Республику Коми.

Ранее стало известно о возможной отставке 33-летнего губернатора Хакасии Валентина Коновалова. Его полномочия истекут только в 2023 году, однако он может оставить губернаторское кресло уже зимой-весной 2022 года. Как заявил источник РБК, на рейтинг главы Хакасии негативно повлияли проблемы с зарплатами и наполнением бюджета, неспособность повлиять на крупные предприятия региона, в частности РУСАЛ. Кроме того, республика занимает последнее место в стране по уровню доверия губернаторам.