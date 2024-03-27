Стало известно о востребованности участников СВО в Запорожской области Балицкий: у работодателей в Запорожской области высокий спрос на участников СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В сфере трудоустройства Запорожской области наблюдается высокий спрос на участников специальной военной операции, заявил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, которые приводит ТАСС, такие люди понимают, что такое подчиняться и отдавать команды. Он отметил, что в регионе уже трудоустроены десятки бойцов, ранее воевавших на передовой.

Мы <...> просим их прийти к нам на работу. Многие приходят. Многие даже вернувшись отдохнуть домой возвращаются к нам и работают. У нас много таких людей, ну, скажем так, десятки. Высокий спрос на эту категорию людей, и мы предоставляем им особые условия, — рассказал Балицкий.

Ранее сообщалось, что работодателей, которые будут трудоустраивать участников спецоперации, приравняют к социальным предпринимателям и им будет доступен ряд льгот. Как сообщил первый зампред Совфеда Андрей Турчак, эта мера сделает более привлекательным трудоустройство демобилизовавшихся бойцов, включая добровольцев и гражданских специалистов.

Накануне генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что статус ветерана боевых действий получили свыше 300 тысяч участников спецоперации на Украине. По его словам, в результате принятых надзорным ведомством мер удалось оперативно устранить многие проблемы.