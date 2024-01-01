Стало известно о травмах петербуржцев после ночных взрывов петард 78.ru: жители Петербурга получили травмы при взрывах петард в Новый год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Некоторые жители Санкт-Петербурга пострадали от пиротехники в Новый год, сообщает 78.ru. Травмы от фейерверков получили как их владельцы, так и случайные прохожие. Издание также сообщает о пострадавших от петард детях.

Так, у 20-летней девушки на Северном проспекте в руках взорвалась петарда, из-за чего она получила множественные раны пальцев и ожоги. Другой случай произошел на Советском проспекте, когда мужчине в голову прилетела петарда. Он получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Также мужчине оторвало палец при запуске петарды во время новогоднего корпоратива. 12-летняя девочка из поселка Ленсоветовский пострадала при запуске салюта, он упал и взорвался у елки рядом с ребенком, которого госпитализировали с ожогами подбородка и рук.

В подмосковной деревне Путилково городского округа Красногорск в новогоднюю ночь салют залетел на балкон квартиры и привел к пожару. В Сети появилось видео, на котором видно горящую лоджию. Пожар произошел в квартире многоэтажного дома на улице Сходненской. По словам местных жителей, возгорание вызвали несколько искр.

31 декабря в Люберцах в одной из пятиэтажек на улице Юбилейной жители средь бела дня запускали фейерверки с балкона, что попало на видео. По словам очевидцев, фейерверки из этого дома запускали едва ли не каждый час, а соседи при этом возмущались, заявляя, что пиротехнику небезопасно запускать рядом с детской площадкой.