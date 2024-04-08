Стало известно о тендере на обследование рухнувшего Панинского моста Mash: на обследование рухнувшего Панинского моста выделили 1,5 млн рублей

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На обследование рухнувшего Панинского моста в Смоленской области выделяли 1,5 млн рублей в марте 2023 года, сообщает Telegram-канал Mash. Исполнителем первого этапа контракта стоимостью 164 115 рублей значится АО ИК «Геомост», зарегистрированное в Казани. Компания должна была оценить состояние моста перед подготовкой проекта.

Об обрушении моста стало известно в понедельник, 8 апреля. В момент происшествия по переправе ехали грузовик и легковой автомобиль. По предварительным данным, пострадали три человека, в том числе ребенок.

Также 8 апреля смыло течением железобетонный мост в национальном парке «Бузулукский бор» в Оренбургской области. Переправа проходила через реку Боровка и связывала поселки в центральной части Бузулукского бора. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в Иркутской области рухнул мост через реку Полива в Усть-Илимском районе на границе с Красноярским краем. Губернатор региона Игорь Кобзев сообщил, что переправа не выдержала тяжести лесовоза. Повреждения получил прицеп транспортного средства. Водитель не пострадал. Глава Иркутской области добавил, что летом 2019 года мост был обследован и признан пригодным к эксплуатации.