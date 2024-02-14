Стало известно о судьбе запертой в квартире в Томилино собаки Соседи рассказали о спасении запертой в квартире Томилино собаки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запертую в одной из квартир подмосковного Томилино собаку спасли, заявила в разговоре с NEWS.ru проживающая в доме женщина. Она отметила, что животное вызволили.

Сейчас приехали, вскрыли квартиру и спасли собаку. Весь грязный, но живой. Так бы сразу. Благодаря СМИ все-таки спасли, — сообщила она.

При первом визите сотрудники полиции провели опрос соседей, чтобы составить протокол, однако не стали принимать решение о вскрытии квартиры, так как на это не было оснований. Соседка отметила, что хозяин жилища Игорь очень много пил, никто не видел его уже неделю.

Поэтому мы подозреваем, что он либо ушел в запой и оставил собаку, либо сам умер. Его не видели всю неделю, и собака все это время продолжала выть. Сердце кровью обливается от этих звуков, — сообщила женщина.

По ее словам, полицейские отказывались вскрывать жилье без хозяина. Соседи через щель пытались залить в квартиру воду и протиснуть собаке немного еды.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что в одной из квартир подмосковного Томилино несколько дней от голода воет собака. Она рассказала, что хозяин запер животное и ушел в загул. При этом полиция отказывается вскрывать жилье из-за отсутствия оснований.