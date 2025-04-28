В Крыму кошка Муся, которую спасли после того, как ее сбросили со скалы, окончательно осталась жить у ветеринара Светланы Власенко, пишет «Крым 24» со ссылкой на хозяйку животного. По словам женщины, сейчас Муся чувствует себя хорошо.
Аппетит хороший, она начинает поправляться. Единственное, что у нее есть один гнилой зубик. Я думаю, что в ближайшее время мы его уберем, потому что некий дискомфорт он ей доставляет, она даже на эту сторону меньше жует пищу и пытается кушать что-то более мягкое, — рассказала Власенко.
По ее словам, многие люди, в том числе представители Ласточкиного гнезда, где до этого жила кошка, поддержали решение ветеринара оставить Мусю себе. Власенко добавила, что животное успешно прошло основную терапию и теперь не получает никаких препаратов.
Кошка Муся попала 23 февраля в ветеринарную клинику после того, неадекватный посетитель сбросил животное со смотровой площадки. Им оказался 24-летний уроженец Санкт-Петербурга. Животное обнаружили волонтеры в расщелине скалы.