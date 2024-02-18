Стала известна судьба борта, подавшего сигнал бедствия в Хабаровском крае Подавший сигнал бедствия самолет L-410 приземлился в Комсомольске-на-Амуре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Легкий самолет L-410, следовавший маршрутом из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск, экстренно сел на аэродроме Хурба в Комсомольске-на-Амуре, обошлось без пострадавших, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Причиной внеплановой посадки борта стало его обледенение. Экипаж посадил самолет в 14:36 (07:36 мск). В самолете находились два человека.

Судно летело из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск, попало в зону обледенения. Экипаж совершил вынужденную посадку в Хурбе. <...> Аварийная ли это посадка, определит Росавиация после выяснения причин, — сказал собеседник агентства.

О подавшем сигнале бедствия экипаже L-410 сообщал Telegram-канал «112». Авторы канала писали, что борт готовился к экстренной посадке на аэродроме Хурба в Комсомольске-на-Амуре. По его данным, на борту транспортного средства находились два человека.

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