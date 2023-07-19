Стало известно о срочной переброске резервов ВСУ под Купянск Марочко заявил об отправке свежемобилизованных бойцов ВСУ под Купянск

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины в спешном порядке перебрасывают дополнительные силы и средства под Купянск, сообщил в своем Telegram-канале полковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, в состав прибывших подразделений вошли как хорошо обученные военные, так и свежемобилизованные солдаты без боевого опыта.

В населенный пункт Купянск отмечено прибытие дополнительных сил и средств противника для стабилизации ситуации на данном направлении, — рассказал офицер.

Марочко ранее заявил, что российская армия усилила давление на украинские позиции на Краснолиманском направлении. В частности были нанесены удары по населенным пунктам Белогоровка, Серебрянка и Торское, занятым ВСУ. По словам офицера, Вооруженные силы России используют армейскую авиацию, артиллерию, а также тяжелые огнеметные системы.

Министерство обороны РФ ранее заявило об уничтожении группы диверсантов ВСУ на Краснолиманском направлении. По данным ведомства, ДРГ была разбита в районе населенного пункта Кузьмино. Также были отражены атаки украинских войск в районе Макеевки и населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики.