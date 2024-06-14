Стало известно о спасении двух жителей из рухнувшего подъезда в Шебекино МЧС: спасатели вытащили двоих жителей дома в Шебекино

Фото: t.me/mchs_official*

Спасатели вытащили двоих жителей дома в Шебекино, говорится в сообщении МЧС России. Отмечается, что сотрудники ведомства работают на месте обрушения подъезда.

В Шебекино ищут и спасают жителей поврежденного подъезда жилого дома. Уже эвакуированы два человека с пятого этажа, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал фото обрушения подъезда после обстрела многоквартирного дома в городе Шебекино. На снимок попала часть многоквартирного дома с обрушенным подъездом.

Telegram-канал Baza указывает, что на данный момент пострадавшими числятся как минимум семь человек. Также известны личности двух пострадавших. 70-летняя Людмила Т. получила открытую рану головы, а 35-летняя Ольга Ц. — открытые раны ног.

Минобороны России 12 мая сообщило, что ВСУ атаковали жилой квартал Белгорода около 11:40 по московскому времени. По данным ведомства, массированный обстрел велся с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», РСЗО «Ольха» и Vampire. В многоэтажку попал фрагмент снаряда, выпущенного «Точкой-У». По последним данным, количество жертв при обрушении части дома достигло 17.