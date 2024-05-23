Стало известно о создании особой зоны в Ростовской области Губернатор Голубев: на границе с ДНР и ЛНР появится 5-километровая особая зона

Фото: Сергей Батурин/РИА Новости

На границе Ростовской области с Донецкой и Луганской народными республиками появится особая зона, где будут действовать нормы, соответствующие приграничным районам, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев. Он также уточнил, что в данной зоне будут введены особые ограничения, а попасть в нее можно будет только по предварительному уведомлению.

Нахождение и передвижение в особой зоне возможны только при наличии документов, удостоверяющих личность. Кроме того, в стометровой зоне запрещено находиться без предварительного — за 12 часов — уведомления пограничного управления ФСБ России по области. Такое решение принято по итогам заседания оперативного штаба Ростовской области, — пояснил он.

Объясняя такое решение, Голубев отметил, что это необходимо, чтобы усилить меры безопасности в регионе. По его словам, это позволит помешать проникновению террористов и их пособников, незаконному перемещению вооружений, а также снизит риски диверсий.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Ростовской области разыскивают военнослужащего, который самовольно покинул воинскую часть. Согласно информации канала, мужчине 36 лет, также уточняется, что у него с собой есть пистолет.