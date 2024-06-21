Стало известно о состоянии ЖКХ в подконтрольных Киеву городах Сальдо заявил о критическом состоянии ЖКХ в подконтрольных Киеву городах

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency

В Херсоне и других подконтрольных Вооруженным силам Украины городах коммунальная инфраструктура пребывает в критическом состоянии, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с ТАСС. По его словам, работа всех систем жизнеобеспечения городов нарушена.

И в Херсоне, и в Николаеве, и в Одессе. Большей частью этой территорией я занимаюсь. Есть у меня информация из других регионов, сейчас подконтрольных Киеву. Инфраструктура жизнеобеспечения находится в состоянии критическом. <...> Нарушены все системы жизнеобеспечения коммунальные, то есть водоснабжение, водоотведение, — сказал Сальдо.

По его словам, непосредственно в Херсоне это может быть не так заметно в виду заметного сокращения потребителей услуг ЖКХ. Глава региона напомнил, что из 340 тысяч жителей в городе на данный момент остаются примерно 50-60 тысяч, часть из которых являются замаскированными под гражданских украинскими солдатами.

Ранее Владимир Сальдо сообщал, что в результате обстрела Новой Каховки со стороны ВСУ погибла 78-летняя местная жительница, еще один пожилой мужчина получил множественные ранения. По его словам, также от ударов украинских вооруженных сил пострадали двое мирных жителей Алешков, их доставили в больницу для оказания медпомощи.