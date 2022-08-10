Стало известно о состоянии пострадавших от нападения подростка с отверткой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В селе Бессоновка Белгородской области 16-летний подросток напал на женщину и ее ребенка с отверткой, в данный момент шестилетний малыш находится в коме с тремя ножевыми ранениями, а мать пришла в сознание, но не может двигаться, рассказал родственник пострадавших Виктор. Он уточнил, что нападавший был родом из достаточно благополучной семьи, пишет «360».

Ребенок в коме, у него ножевое ранение в сердце и два ножевых в голову. Мама в сознании, но она не двигается, у нее разрезана щека и повреждена челюсть. Очень благополучная семья. Что у него (преступника — NEWS.ru) там переклинило — я не знаю. Надеемся, что все будет хорошо, — заявил Виктор.

24-летняя женщина в Бессоновке возвращалась вместе со своим 6-летним ребенком из садика, на пути им встретился 16-летний подросток. Сначала он предложил им прогуляться, однако женщина отказалась, после чего несовершеннолетний нанес отверткой удары матери и ребенку. После этого он оттащил их в посадки и скрылся.

Отмечается, что местные жители чудом нашли пострадавших и вызвали скорую. Раненые были госпитализированы в Белгород, сейчас они находятся в реанимации.

Преступника вскоре задержали. При обыске в памяти его смартфона нашли фотографии и видеоматериалы людей с выколотыми глазами и другие зверства. Против него возбуждены уголовные дела за покушение на убийство и грабеж.