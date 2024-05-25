Стала известна судьба стрелка с Народной улицы в Санкт-Петербурге «Фонтанка»: врачи констатировали смерть стрелявшего в полицейского в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Издание «Фонтанка» информирует, что медики не смогли спасти жизнь мужчины, который стрелял из окон квартиры на Народной улице в Санкт-Петербурге. Врачи констатировали его смерть.

59-летний Лечи Алханов получил смертельные ранения в ходе штурма СОБРа Росгвардии. Силовики пытались добраться до квартиры, где забаррикадировался мужчина.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале привел другие подробности штурма квартиры стрелка. По его словам, мужчина скончался через 30--40 минут после проведения операции. Парламентарий отметил, что стрелок не был застрелен, а предположительно, получил тяжелую контузию.

В издании отмечали, что у мужчины прослеживался слабый пульс. Медики пытались его реанимировать.

Очевидцы ранее показали видео ликвидации мужчины на Народной улице. Стало известно, что перед этим стрелок открыл огонь по сотрудникам полиции, после чего забаррикадировался в квартире.

На кадрах боец спецназа находится на балконе соседнего жилого помещения. Страж порядка произвел выстрел снарядом, который был похож на светошумовую гранату. После этого силовики штурмом взяли квартиру.

Бойцы Специального отряда быстрого реагирования Росгвардии ранее вошли в многоэтажный дом на Народной улице. В одной из квартир забаррикадировался стрелок. По данным SHOT, 59-летний мужчина начал стрелять по правоохранителям. Стрелок ранил сотрудника полиции.

Правоохранители вели переговоры с мужчиной. Однако вооруженный петербуржец отказался сдаваться. Жителей соседних квартир пришлось эвакуировать. Полиция оцепила территорию вокруг дома. Стоит отметить, что стрелок ранее был судим за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах.