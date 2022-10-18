Стало известно о состоянии здоровья пострадавших в результате ЧП в Ейске Врачи: угрозы для жизни 15 пострадавших в Ейске нет

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Жизни 15 из 19 пострадавших в результате падения военного самолета Су-34 возле жилого дома в Ейске ничто не угрожает, рассказали ТАСС в Краснодарской краевой больнице. Четверо пострадавших остаются в реанимации.

Там положительная динамика, они все остаются у нас, — сказал собеседник агентства.

Су-24, совершавший учебно-тренировочный полет, упал во двор многоэтажного жилого дома накануне вечером. Его пилоты успели катапультироваться. По предварительной информации, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело.

Согласно последним данным, в результате ЧП погибли 13 человек, включая троих детей. В ходе спасательной операции были спасены 68 человек, эвакуированы — свыше 360.