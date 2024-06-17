Стало известно о состоянии заложников, освобожденных из ростовского СИЗО ТАСС: состояние освобожденных заложников из ростовского СИЗО удовлетворительное

Состояние сотрудников СИЗО в Ростове-на-Дону, которых в воскресенье, 16 июня, взяли в заложники заключенные, удовлетворительное, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Отмечается, что одному из них была оказана разовая медицинская помощь.

Сотрудники в удовлетворительном состоянии. Одному не потребовалась [медицинская] помощь, второму — была оказана амбулаторно [разовая медицинская помощь], несерьезные травмы, — приводит агентство слова собеседника.

Ранее бойцы спецподразделений Росгвардии по Ростовской области совместно с коллегами из регионального ГУФСИН России провели операцию по освобождению заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону. Ведомство также опубликовало кадры работы силовиков. В ходе операции преступники были обезврежены, никто из заложников не пострадал.