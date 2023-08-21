Стало известно о состоянии заразившегося сибирской язвой россиянина Заразившийся сибирской язвой воронежец находится в состоянии средней тяжести

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заразившийся сибирской язвой житель Воронежа находится в состоянии средней тяжести, сообщил РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона. Он проходит лечение в инфекционном центре одной из больниц города.

На данный момент пациент проходит лечение в инфекционном центре при БСМП (больнице скорой медицинской помощи. — NEWS.ru) N 8. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести, — сказал представитель департамента.

Ранее в Панинском районе Воронежской области, где выявили случай заражения сибирской язвой, ввели режим ЧС. Он будет действовать до 16 ноября. Указом губернатора Воронежской области Александра Гусева на территории введен ряд ограничений. В частности, запрещены перемещение и ввоз не вакцинированных против сибирской язвы животных.

Позднее региональное управление Роспотребнадзора добавило, что причиной появления случая заражения стала разделка туши животного. На данный момент организация проводит противоэпидемические мероприятия, ситуация находится под контролем.

До этого в Туве был выявлен пятый случай заражения сибирской язвой, состояние заболевших стабильное. По данным Роспотребнадзора, в очаге заболевания вакцинировано 150 человек, продезинфицировано 39 тысяч кв. метров территорий.