Дети, упавшие в яму с кипятком в Ивановской области, получили ожоги первой и второй степени, сообщает RT. По его информации, четверо из подростков находятся в больнице, один — дома. Пострадавшим от 9 до 16 лет.
Как передает издание, тротуар провалился около школы. Рядом с этим местом часто паркуют автомобили родители школьников, однако размыв грунта заметили не сразу.
Тротуар под школьниками в Юже провалился в результате прорыва теплотрассы. ЧП произошло утром 12 декабря, когда дети шли на занятия в школу. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. На месте ЧП работают следователи и криминалисты. В ходе расследования проверят действия сотрудников ресурсоснабжающей организации.
Аналогичный случай ранее произошел в Москве: восьмилетний мальчик случайно свалился в яму с кипятком, которая образовалась из-за прорыва теплосети. Ребенок получил серьезный ожог ноги.
В Екатеринбурге ранее 14-летний подросток не заметил на дороге открытого люка с кипятком и упал. Мальчику помог выбраться проезжающий мимо таксист. Пострадавшего ребенка с сильными ожогами доставили в реанимацию.