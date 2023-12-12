Стало известно о состоянии упавших в яму с кипятком детей RT: у упавших в яму с кипятком детей под Иваново ожоги первой-второй степени

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дети, упавшие в яму с кипятком в Ивановской области, получили ожоги первой и второй степени, сообщает RT. По его информации, четверо из подростков находятся в больнице, один — дома. Пострадавшим от 9 до 16 лет.

Как передает издание, тротуар провалился около школы. Рядом с этим местом часто паркуют автомобили родители школьников, однако размыв грунта заметили не сразу.

Тротуар под школьниками в Юже провалился в результате прорыва теплотрассы. ЧП произошло утром 12 декабря, когда дети шли на занятия в школу. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. На месте ЧП работают следователи и криминалисты. В ходе расследования проверят действия сотрудников ресурсоснабжающей организации.

Аналогичный случай ранее произошел в Москве: восьмилетний мальчик случайно свалился в яму с кипятком, которая образовалась из-за прорыва теплосети. Ребенок получил серьезный ожог ноги.

В Екатеринбурге ранее 14-летний подросток не заметил на дороге открытого люка с кипятком и упал. Мальчику помог выбраться проезжающий мимо таксист. Пострадавшего ребенка с сильными ожогами доставили в реанимацию.