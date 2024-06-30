Стало известно о состоянии упавшего на рельсы парня в Екатеринбурге Минздрав оценил состояние упавшего на рельсы екатеринбуржца как среднетяжелое

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Состояние упавшего на рельсы метро молодого человека в Екатеринбурге оценивается как средней тяжести, сообщает E1.RU со ссылкой на Минздрав. Пострадавший находится в ГКБ № 24. Инцидент произошел 30 июня.

Екатеринбуржец упал под поезд в воскресенье. Случилось это на станции метро «Площадь 1905 года», которую временно закрыли в связи с инцидентом.

Директор метрополитена Андрей Панаиотиди в беседе с журналистами отметил, что подробностей не знает. Специалисты выехали на место происшествия.

Вагоны перестали доезжать до центра. Всех пассажиров сотрудники метрополитена попросили выйти.

Очевидцы сообщили об инциденте около 10:10. Мужчину достали из-под поезда живым. Движение вагонов восстановилось. Официального подтверждения информации не появилось.

Ранее в Москве на станции метро «Войковская» Замоскворецкой линии мужчина во время ссоры толкнул девушку под электропоезд, однако трагедии удалось избежать благодаря машинисту, применившему экстренное торможение. Пострадавшая не получила серьезных травм, она успела сгруппироваться и упала в желоб между рельсами.

В апреле в Новой Москве мужчина провалился под электричку на железнодорожной станции Щербинка и застрял. Будучи зажатым между поездом и перроном, он не растерялся и успел выкурить сигарету. Мужчина не пострадал.