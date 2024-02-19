Стало известно о состоянии россиянки, выпавшей с 20-го этажа URA.RU: выпавшую с 20-го этажа екатеринбурженку переведут в общую палату

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительницу Екатеринбурга, которая выпала с 20-го этажа и чудом осталась жива, готовят к переводу из реанимации в общую палату, сообщили URA.RU в больнице № 36. По словам представителей медучреждения, состояние женщины удовлетворительное.

Сегодня ее переводят из реанимации в общую палату, — рассказали в больнице.

Горожанка попала в реанимацию 14 февраля. СМИ писали, что выжившую после падения девушку обнаружили на улице Токарей. Предположительно, перед этим она находилась на переходной лоджии. По одной из версий, женщину спас сугроб, который смягчил падение. Кроме того, екатеринбурженке повезло, что рядом не было деревьев и веток, а только снег.

Ранее в городе Кудрово Ленинградской области четырехлетняя девочка выпала из окна на 20-м этаже. Несчастный случай произошел 17 февраля, предположительно, по недосмотру родителей. СМИ писали, что семейная пара была дома и не сразу заметила пропажу ребенка в квартире, а отец девочки спустился к подъезду, когда с момента ее падения прошло уже не менее пяти минут. Еще около 15 минут ехала скорая помощь, по прибытии на место медики констатировали смерть.

Также на прошлой неделе в Оренбурге 89-летняя пенсионерка выжила после падения с пятого этажа. Пострадавшую женщину с характерными травмами доставили в стационар.