Стало известно о состоянии россиянина, попавшего под обстрел ВСУ Гладков: пострадавший при обстреле ВСУ россиянин находится в реанимации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянин, пострадавший в результате обстрела села Максимовка со стороны Вооруженных сил Украины, находится в реанимации, написал на своей странице во «ВКонтакте» губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Мужчина пришел в сознание, ему была сделана операция, уточнил глава региона.

Состояние пострадавшего во время вчерашних обстрелов села Максимовка врачи оценивают как стабильное, средней тяжести. Находится мужчина в реанимации, он в сознании, ему была сделана операция. Очень ждем, когда состояние улучшится и он сможет вернуться к своим близким, к своей семье, — написал Гладков.

Раненого спасли двое мужчин, проезжавших мимо, добавил губернатор. Они оказали первую помощь, которая фактически спасла ему жизнь.

Один из мужчин оказался членом ДНД «Ополчение 31», имеет навык оказания первой помощи, и эта помощь оказалась действительно своевременной, она фактически спасла человека и сохранила ему жизнь, — добавил Гладков.

Украинская армия обстреляла село Максимовка днем ранее. Как сообщал губернатор, в результате атаки также погиб один мужчина. В момент обстрела он проезжал по трассе на машине. Кроме того, повреждения получили два автомобиля, два жилых дома и остановочный комплекс.