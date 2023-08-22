Стало известно о состоянии ребенка, укушенного змеей в Подмосковье Укушенная змеей в Подмосковье девочка находится в удовлетворительном состоянии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Годовалая девочка, укушенная змеей в подмосковном селе Захарово, находится в удовлетворительном состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области. Ребенок находится под наблюдением врачей.

В одну из больниц, подведомственных Минздраву МО, поступил ребенок, пострадавший от укуса змеи. При поступлении была оказана необходимая медицинская помощь. Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное. Ребенок продолжает находиться под наблюдением врачей, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье годовалую девочку госпитализировали после укуса змеи. По предварительной информации, на ребенка напала гадюка. Змея укусила ребенка за голень, когда та играла на траве. Девочке стало плохо, у нее затруднилось дыхание, а кожа на месте укуса покраснела. Врачи сообщили, что у нее развился отек Квинке. Ребенка экстренно отвезли в токсикологическое отделение областной больницы.

До этого в Московской области змеи напали на годовалого ребенка и 15-летнего подростка. По предварительной информации, детей покусали гадюки. В обоих случаях нападения произошли на придомовой территории. Пострадавшие были госпитализированы, информация об их состоянии не уточняется.