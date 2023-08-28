Стало известно о состоянии ребенка, спасшегося от собак в Махачкале Пострадавший от собак ребенок находится в больнице с укусом и ссадинами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ребенок, пострадавший от нападения стаи собак в Махачкале, находится в больнице с укусом, ссадинами и царапинами, сообщает администрация города в Telegram-канале. Власти отметили, что специалисты муниципального предприятия «Питомец» займутся отловом собак и их стерилизацией.

По первичной информации, ребенок сейчас находится в многопрофильной больнице, зафиксированы один укус, ссадины и царапины, — говорится в сообщении.

Ранее стая бродячих собак напала на ребенка в Махачкале. Очевидцы опубликовали в Сети видео нападения. На кадрах было видно, как испуганный мальчик с криками убегал от десяти собак, окруживших его. Ребенок спасся благодаря смекалке — он забежал в море, а собаки в воду не полезли. Инцидент произошел в Редукторном микрорайоне города.

До этого в Ставропольском крае ребенок оказался в ловушке на детской горке из-за двух бродячих собак. Инцидент произошел в одном из дворов в центре Михайловска в жилищном комплексе «Вершина». На опубликованных кадрах видно, что мальчик стоит на горке, у которой лают бродячие собаки. Они пытаются укусить ребенка, который перебирается с одной стороны горки на другую. На видео также можно услышать, что несовершеннолетний кричит от страха.