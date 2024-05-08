Стало известно о состоянии раненых после атаки ВСУ в Луганске Минздрав ЛНР: раненые в Луганске находятся в состоянии средней степени тяжести

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Все пострадавшие в результате обстрела ВСУ сотрудники нефтебазы в Луганске госпитализированы в медицинские учреждения с минно-взрывными травмами, сообщила в Telegram-канале правительства ЛНР министр здравоохранения республики Наталия Пащенко. Раненым оказана вся необходимая медицинская помощь, добавила она. По ее словам, состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

В интенсивной терапии никто не нуждается, — проинформировала глава республиканского Минздрава.

Ночной удар по нефтебазе в Луганске, предположительно, осуществлен ракетами западного образца ATACMS, заявлял глава ЛНР Леонид Пасечник. По его данным, уже известно о пятерых пострадавших сотрудниках загоревшейся нефтебазы. Минобороны РФ эти сведения не комментировало.

Пасечник добавил, что в результате удара были повреждены линии электропередачи, дома в районе нефтебазы частично обесточены. Все луганские подразделения МЧС задействованы в тушении пожара на газопроводе высокого давления.

До этого украинские БПЛА ударили по электроподстанции в Каменско-Днепровском районе Запорожской области, информировал губернатор Евгений Балицкий. Минобороны России не комментировало эти данные. По словам главы региона, никто из местных жителей не пострадал. Порядка 700 абонентов остались без света в результате атаки.

России необходимо перестать действовать на Украине лишь в ответ на чужие шаги и начать самостоятельно повышать ставки, ранее высказал мнение военный корреспондент Александр Коц. Он предложил производить не условные пуски, а «жахнуть» тактическим ядерным оружием.