Стало известно о состоянии пяти пострадавших при взрыве газа в Балашихе Пятеро пострадавших при взрыве в Балашихе находятся в состоянии средней тяжести

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Пятеро пострадавших при взрыве газа в Балашихе находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в Минздраве Московской области. В ведомстве отметили, что медицинская помощь оказывается людям в полном объеме. Взрыв в многоквартирном жилом доме на улице Октябрьская произошел 20 сентября около 08:25.

В результате происшествия в Балашихе погибли семь человек. Восемь пострадавших были госпитализированы. На данный момент в стационарах Подмосковья находятся пять человек в состоянии средней степени тяжести, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, остальные пострадавшие находятся в стационарах, не подведомственных министерству.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП семь человек погибли, еще 20 пострадали. Восьми гражданам потребовалась госпитализация. Кроме того, повреждения получили более 10 квартир. Взрывной волной выбило стекла в окнах дома напротив. Подмосковный губернатор Андрей Воробьев сообщил, что газ взорвался на четвертом этаже.

Во время разбора завалов в здании произошло повторное обрушение, упала бетонная плита, двое спасателей погибли. По факту взрыва бытового газа возбуждено уголовное дело. В офисах управляющей и газовой компаний прошли обыски, вся документация была изъята.