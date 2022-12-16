Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП в Хабаровском крае Трое пострадавших в ДТП под Хабаровском находятся в тяжелом состоянии

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Состояние трех человек из 23 пострадавших в результате ДТП в Хабаровском крае оценивается как тяжелое, сообщил РИА Новости глава регионального Минздрава Юрий Бойченко. Они будут доставлены вертолетом в краевую клиническую больницу № 1.

Три человека находятся в тяжелом состоянии и трое — средней степени тяжести. Эвакуацию пострадавших планируем осуществить в течение двух часов в Хабаровск, развернуты операционные и койки в 1-й и 2-й краевых больницах. У нас борт будет приземляться в районе ККБ № 1, — сказал Бойченко.

Он добавил, что к месту происшествия вылетели два вертолета МЧС со специалистами медицины катастроф. В их числе анестезиологи-реаниматологи, травматолог, нейрохирург и другие специалисты.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело о части 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает управление СКР по Хабаровскому краю и Еврейской АО. Расследованием занимается следственная группа с участием наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов.

ДТП произошло в ночь на 16 декабря на 178-м км трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Автобус, перевозивший на работу сотрудников ООО «Амур Минералс», слетел в кювет и перевернулся. В результате погибли семь человек и еще 23 пострадали. Предполагается, что авария произошла из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением на скользкой дороге.