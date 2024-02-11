Стало известно о состоянии росгвардейцев, пострадавших при взрыве в Элисте Раненный при взрыве в доме в Элисте росгвардеец находится в тяжелом состоянии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Два сотрудника Росгвардии, которые пострадали при взрыве в жилом доме в Элисте, находятся в среднетяжелом состоянии, сообщил в Telegram-канале глава Минздрава Калмыкии Булат Сараев. По его словам, состояние третьего раненого правоохранителя оценивается как тяжелое.

Состояние двоих пострадавших на ул. Родниковой оценивается как среднетяжелое, один пострадавший находится сейчас в тяжелом, но стабильном состоянии. Всем пациентам проводятся необходимые лечебные мероприятия, — уточнил министр.

Ранее стало известно о детонации взрывного устройства в Элисте, в результате которого пострадали сотрудники силовых структур. Взрыв прозвучал в частном доме. Предварительно, силовики проводили обыск у 29-летнего мужчины, который мог быть организатором взрыва в Элисте, произошедшего вечером 10 февраля.

Telegram-канал Baza сообщал о взрыве в элистинском Центре медиации и образовательных услуг «Альтернатива», который устроил посетитель с пакетом в руках. По версии Следственного комитета, мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, пришел в центр на прием в качестве клиента. В ходе общения у него возник конфликт с сотрудником, после чего клиент произвел подрыв взрывного устройства. Мужчина погиб на месте, работник центра и его родственник были доставлены в больницу.