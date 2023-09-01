Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале Два человека остаются в крайне тяжелом состоянии после взрыва в Махачкале

Фото: Russian Emergencies Ministry/via Global Look Press

Два человека находятся в крайне тяжелом состоянии после взрыва на АЗС в Махачкале, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России. Однако у пациентов наблюдается положительная динамика.

Двое из них в удовлетворительном состоянии, шесть человек — в состоянии средней степени тяжести, четверо — в тяжелом, все с положительной динамикой. Двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, — говорится в заявлении.

В настоящее время врачи борются за жизнь пациентов, которые остаются в крайне тяжелом состоянии. В Минздраве подчеркнули, что сегодня, 31 августа, был проведен консилиум с участием специалистов по нефрохирургии и анестезиологии-реанимации.

Взрыв в Махачкале прогремел вечером 14 августа. По предварительной информации, причиной стало нарушение требований пожарной безопасности — рядом с функционирующей АЗС находился автосервис. Более 80 человек пострадали, повреждения получили десятки жилых домов и гостиница.

Ранее правоохранители арестовали причастного к взрыву в городе. Следователи выяснили, что мужчина хранил селитру на территории автосервиса. Подозреваемый доставлен в Москву на допрос. Следствие намерено настаивать на аресте мужчины, так как он проживает в другом регионе.