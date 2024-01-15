Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре на петербургском складе Wildberries: пострадавшие при пожаре в Шушарах чувствуют себя хорошо

Обратившаяся за помощью после пожара на складе Wildberries в петербургских Шушарах сотрудница чувствует себя хорошо, сообщили NEWS.ru в пресс-службе маркетплейса. Там отметили, что девушке не потребовалась госпитализация.

Она сотрудница оперативного штаба администрации склада Шушары. В день обращения врачи ее осмотрели и отпустили ее домой. Сейчас она чувствует себя хорошо и проходит восстановительные процедуры, — заявили в пресс-службе.

Еще один сотрудник получил внутренний перелом фаланги пальца на ноге. При этом сейчас он на боль не жалуется.

Также за медицинской помощью обратился 56-летний мужчина — исполнитель склада. Он повредил ногу, врачи диагностировали у него закрытый перелом фаланги пальца правой стопы. Сейчас он чувствует себя хорошо, на боль не жалуется, — сказали в Wildberries.

Ранее в пресс-службе Wildberries заявили, что продолжаются поиски 16 сотрудников, работавших на складе в Шушарах в день пожара, 13 января. Представители компании уточнили, что сотрудники отправились к пропавшим домой и остаются на связи с их родственниками. При этом поиски осложняются отсутствием у многих мобильных телефонов, которые могли потеряться на складе во время эвакуации.