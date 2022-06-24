Стало известно о состоянии пострадавших при крушении Ил-76 под Рязанью Пострадавшие при крушении Ил-76 под Рязанью находятся в реанимации

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Рязанская область. Спасатели на месте падения военно-транспортного самолета Ил-76

Все пострадавшие в результате крушения транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области находятся в реанимации, сообщает «Интерфакс». Отмечается, что один из пяти госпитализированных пассажиров в крайне тяжелом состоянии. Подтверждена гибель четырёх человек.

Состояние пострадавших тяжелое, одного — крайне тяжелое, — заявил источник.

Два человека были отправлены в больницу скорой медицинской помощи, трое — в областную клиническую больницу.

По словам врио губернатора Рязанской области Павла Малкова, пилоты до последнего отводили воздушное судно от жилых кварталов. Крушение произошло в поле, рядом с частными домами в районе Михайловского шоссе, в лугах поймы реки Плетёнки.

Глава местной администрации Елена Сорокина назвала падение Ил-76 страшной трагедией и принесла соболезнования родным и близким погибших. Она отметила, что экипаж сработал «мастерски и героически», благодаря чему удалось избежать больших жертв.

Об аварии стало известно утром 24 июня. На месте крушения возникло сильное возгорание, которое было потушено спустя пару часов после трагедии. По данным Минобороны, причиной трагедии стала неисправность двигателя. После того как неисправность была обнаружена, экипаж решил посадить самолет на грунт, при соприкосновении с которым воздушное судно частично разрушилось.