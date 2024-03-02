Стало известно о состоянии пострадавших при атаке ВСУ сотрудников Следкома ТАСС: один из пострадавших от БПЛА сотрудников СК находится в тяжелом состоянии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что один сотрудник Следственного комитета, пострадавший в результате атаки беспилотника на Брянскую область, находится в тяжелом состоянии. По его словам, еще три получили ранения легкой степени.

Ранее губернатор Александр Богомаз сообщил, что следственная группа СК России подверглась атаке украинского беспилотника в приграничной зоне Брянской области. По его информации, у двоих сотрудников ведомства контузия, еще двое ранены. Глава региона уточнил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, на месте продолжают работать экстренные службы.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об атаке украинского беспилотника на регион. Под обстрел со стороны ВСУ попало село Богун-Городок. По словам главы региона, никто не пострадал, однако повреждена линия газоснабжения.

Кроме того, под минометный обстрел со стороны Вооруженных сил Украины попало село Новая Таволжанка, никто не пострадал. В результате обстрела села Щетиновка и Чайка остались без света, информация о конкретных разрушениях не приводится.