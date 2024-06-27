Стало известно о состоянии пострадавшей при ЧП с поездом в Коми девочки Пострадавшая при ЧП с поездом в Коми девочка находится в тяжелом состоянии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пострадавшая при ЧП с пассажирским поездом в Коми 14-летняя девочка находится в крайне тяжелом состоянии, рассказал губернатор региона Владимир Уйба в своем Telegram-канале. Ее и трех других пассажиров отправят вертолетом в Сыктывкар.

Состояние девочки крайне тяжелое, а у родителей удовлетворительное. Еще один мужчина имеет удовлетворительное состояние, но у него компрессионный перелом позвоночника, двух позвонков грудных, поэтому его также необходимо высококвалифицированное медицинское вмешательство, — отметил он.

Авария произошла 26 июня на перегоне Инта — Угольный. Всего сошло девять вагонов пассажирского поезда. Следственный комитет предварительно сообщал, что погибших нет. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о нарушении требований в области транспортной безопасности (ч.1 ст. 263 УК РФ).

Тем временем на месте происшествия, как отмечает SHOT, продолжают искать 15-летнюю девочку, которая числится пропавшей без вести после происшествия. ТАСС со ссылкой на администрацию Воркуты писал, что ее нашли живой, но Telegram-канал назвал эту информацию преждевременной.