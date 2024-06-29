Стало известно о состоянии попавших в изолятор детей из лагеря в Пензе Минздрав: состояние обратившихся за помощью детей из лагеря в Пензе стабильное

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отдыхающие в пензенском лагере «Белка» дети, обратившиеся за медицинской помощью, находятся в стабильном состоянии, не вызывающем опасений, сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения. Речь идет в том числе о тех, кто попал в изолятор. Многие дети уже возвращаются в отряды.

На сегодняшний день их состояние стабильное, не вызывает опасения. Многие собираются возвращаться в отряды. Те, кто оставался в изоляторе в лагере, с улучшением состояния также возвращаются в отряды, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что всего за медицинской помощью в лагере обратились более 30 человек. У детей были выявлены признаки желудочно-кишечного расстройства. Всех их осмотрели врачи. Ситуация контролируется региональным Минздравом и областным управлением Роспотребнадзора.

Ранее прокуратура Железнодорожного района Пензы сообщила, что более 30 детей обратились за медицинской помощью в оздоровительном центре «Белка». По факту произошедшего проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

До этого массовое отравление детей произошло в детском санатории «Прометей» в Тверской области. Там более 15 несовершеннолетних обратились за медицинской помощью.