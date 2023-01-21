Раскрыты подробности о состоянии пассажиров упавшего в Сочи воздушного шара Всех пассажиров упавшего в Сочи воздушного шара спасли

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Всех пассажиров рухнувшего в горах в Сочи аэростата нашли и вызволили, сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram. Как уточнили в ведомстве, на борту шара находились трое взрослых и двое детей, никому из них помощь не потребовалась.

В 16.25 вертолёт Ка-32 МЧС России приземлился на базе ЮРПСО в Сочи с 5 спасенными на борту, 2 из них дети. Состояние всех эвакуированных удовлетворительное, травм и повреждений нет. Люди сообщили, что самостоятельно покинули воздушный шар, — сказал собеседник агентства.

21 января в Лазаревском районе Сочи на горе застрял воздушный шар с тремя взрослыми пассажирами и тремя детьми. К месту, где застрял аэростат, был направлен вертолет со спасателями. Как рассказали в МЧС, пассажиры самостоятельно покинули корзину шара.

20 января сотрудники МЧС спасли двух рыбаков, которые застряли на отколовшейся льдине в Онежском озере в Ленинградской области. Мужчин пришлось эвакуировать вертолетом. К поискам были привлечены три плавательных средства из Ленинградской и Вологодской областей, а также из Карелии.