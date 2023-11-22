Стало известно о состоянии пассажиров столкнувшегося с тепловозом поезда Минздрав: при столкновении поездов под Ульяновском никто не госпитализирован

Фото: vk.com/ptproc

При столкновении поезда и локомотива в Ульяновской области никто серьезно не пострадал, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения. По данным ведомства, которые передает ТАСС, никому из пострадавших не понадобилась госпитализация. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия.

Как заявил губернатор Пермского края Дмитрий Манохин, в общей сложности к медикам обратились 25 человек. По его словам, всем будет оказана необходимая помощь. Глава региона находится на связи с ответственными ведомствами и РЖД.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ уточнило, что уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта. На месте ЧП работают следователи и криминалисты. Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Столкновение пассажирского поезда, который следовал из Адлера в Пермь, и маневрового локомотива произошло вечером 22 ноября на 962-м километре Куйбышевской железной дороги между станциями Бряндино и Тиинкс. В момент ЧП в поезде находились 396 пассажиров, среди которых были 94 ребенка.