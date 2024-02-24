Стало известно о состоянии отравившихся в дагестанском кафе Всех отравившихся в дагестанском кафе выписали из больницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всех отравившихся в кафе в селе Дылым выписали из больницы в Казбекском районе Дагестана, сообщила пресс-служба районной администрации РИА Новости. Всего за помощью к медикам обращались 36 человек.

По словам главного врача районной больницы, все пациенты, поступившие с отравлением, выписаны, все карты амбулаторных больных с этим диагнозом тоже закрыты, — сообщили в пресс-службе.

Ранее шесть человек поступили в больницу в Казбековском районе Дагестана с признаками пищевого отравления, все они ели в одном кафе, сообщила пресс-служба прокуратуры республики. Среди пострадавших трое детей. Прокуратура взяла на проверку произошедшее и при необходимости примет меры реагирования. Позже количество пострадавших выросло до 36, из которых 17 были госпитализированы.

Также шестеро детей были экстренно доставлены в больницу Самары после похода в бассейн. Дети могли надышаться испарениями хлора, содержавшегося в воде. Источники канала утверждают, что состояние одного ребенка оценивается как тяжелое, еще двоих детей отпустили домой после оказания помощи.