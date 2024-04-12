Стало известно о состоянии одной из жертв кислотного маньяка в Подмосковье Мать пострадавшей от кислотного маньяка рассказала о состоянии 16-летней дочери

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Состояние 16-летней девушки, пострадавшей в результате атаки кислотного маньяка в подмосковном Щелково, сейчас нормальное, она чувствует себя хорошо, рассказала NEWS.ru ее мать. По словам женщины, основной удар неизвестной химической жидкостью, которой облили девушку, пришелся на одежду.

Женщина подчеркнула, что ранее ни она, ни ее дочь не встречались с нападавшим, какого-либо мотива для нападения у него не было. Она также заявила, что в полиции уже установили личность подозреваемого, однако в правоохранительных органах не видят мотива для задержания, при этом на учете он нигде не состоит. По словам женщины, второй жертве мужчины повезло гораздо меньше.

Что за жидкость, пока мы не знаем, но это, скорее всего, бытовая какая-то химия. Вторая девушка пострадала намного сильнее, она даже держать в руках ничего не может и не переписывается ни с кем. Сотрудники полиции сказали, что этот урод нигде на учете не стоит, то есть не признан больным или еще каким-то, — заключила она.

Ранее Telegram-канал SHOT заявил, что жертвами нападения кислотного маньяка в Московской области стали три жительницы района Монино. Во всех трех случаях мужчина без слов подходил к женщинам и обливал их кислотой, целясь в область лица.