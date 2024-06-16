Стало известно о состоянии одного из заложников в СИЗО Ростовской области Baza: один из заложников в СИЗО Ростовской области получил ножевое ранение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что один из заложников в СИЗО Ростовской области получил легкое ножевое ранение. В публикации уточняется, что ему уже оказали необходимую медицинскую помощь. По данным канала, жизни и здоровью сотрудника ничего не угрожает.

Федеральная служба исполнения наказаний ранее сообщила, что террористов, которые взяли заложников в ростовском СИЗО, ликвидировали. Во ФСИН при этом уточнили, что сотрудники следственного изолятора освобождены, никто из них не пострадал.

Известно, что в числе заложников находился начальник оперативного управления ГУ ФСИН по региону Александр Богма. Член совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева обратила внимание, что заключенных в выходные не вывозят ни в суды, ни на следственные действия. Поэтому, как пишет правозащитник, непонятно, как Богма оказался в следственном изоляторе в воскресенье.

Baza сообщала, что среди участников захвата Сайпудинов М.Ш., Цицкиев А.М., Камнеев Д.В., Гиреев Т.М. и Акиев Ш.А. По его информации, последние двое были приговорены к 18 годам лишения свободы, а Цицкиев — к 18 с половиной годам. По данным канала, шестым и последним захватчиком стал 22-летний бывший студент Астраханского государственного медицинского университета Малик Гандалоев.