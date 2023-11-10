Стало известно о состоянии найденного на Чукотке капитана аварийного Ан-2 МЧС: капитан аварийного Ан-2 на Чукотке находится в тяжелом состоянии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Капитан самолета Ан-2, совершившего жесткую посадку на Чукотке, находится в тяжелом состоянии, сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС России. По данным ведомства, летчик пешком ушел для поиска места связи, при этом его искала поисковая группа.

11 ноября в 00:20 поисковой группой найден капитан воздушного судна. Состояние здоровья тяжелое, — говорится в сообщении.

Утром 10 ноября авиакомпании «Стриж авиа» стало известно о самолете Ан-2. Самолет совершил экстренную посадку на Чукотке из-за сильной пурги. На его поиски были отправлены вездеход и вертолет Ми-8 со спасателями.

Сообщалось, что последнее сообщение от экипажа пришло, когда самолет совершил экстренную посадку из-за погодных условий. На Чукотке с утра наблюдается сильная пурга.

Позже губернатор региона Владислав Кузнецов сообщил, что авиалайнер найден. По его словам, двое пилотов и пассажир получили травмы различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что единственным пассажиром самолета был врио главы артели старателей «Полярная» 29-летний Олег Петреченко. Он вез в поселок Полярный 150 кг груза, а на обратном пути должен был забрать восемь рабочих.