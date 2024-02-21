Стало известно о состоянии младенца, оставленного на мусорке в Новосибирске Омбудсмен Болтенко: оставленный на мусорке в Новосибирске младенец поправляется

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Новосибирске младенец, которого мать оставила на мусорке в 30-градусный мороз, пошел на поправку, сообщает «МК в Новосибирске» со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Надежду Болтенко. Решение о том, кому ребенка передадут после выписки, будет зависеть от выводов, сделанных следственными органами.

Как уточнила детский омбудсмен, вопрос будет решен с учетом интересов ребенка. Преимущественное право получить опеку над новорожденным по закону имеют близкие родственники. При выборе опекуна будут учитываться его нравственные и личные качества, а также способности заботиться о ребенке. Личности потенциальных опекунов не подлежат разглашению.

В Новосибирске 22-летняя девушка 16 февраля выбросила новорожденного ребенка в мусорный бак, где его через час нашел случайный прохожий. Малыша хочет усыновить мать этой девушки, а вся семья шокирована произошедшим. Местная жительница скрывала беременность и самостоятельно родила. После она завернула ребенка в несколько пакетов и выбросила в мусорку на улице 1905 года.

Похожий случай до этого произошел в Санкт-Петербурге. Новорожденную девочку нашли на территории Отдельного парка в городе Пушкине. Младенца, завернутого в одеяло, обнаружила женщина, которая и сообщила о находке в полицию.