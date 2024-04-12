Стало известно о состоянии мальчика, которому собака откусила лицо Mash: лицо покусанного собакой ребенка прижилось на 75% после операции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лицо четырехлетнего мальчика из Карачаево-Черкесии, которого покусала собака, прижилось на 75% после операции, сообщает Telegram-канал Mash. Согласно его сведениям, хирургам удалось восстановить ребенку губы, рот, нос и мышцу рта. Врачи провели уникальную операцию, пришив ткани сплошным лоскутом за один раз.

Канал отметил, что после операции прошло уже три недели. Хирург Алексей Дикарев и его команда восстанавливали лицо ребенка на протяжении 12 часов. При этом в ходе операции трансплантация не потребовалась, мальчику пришили его родные ткани. Сейчас состояние пострадавшего стабильное, он идет на поправку.

Согласно публикации, собака набросилась на мальчика, когда тот полез в будку за мячом. Пес откусил ребенку нос, часть губ и щеки. Дошкольника госпитализировали в детскую краевую больницу Краснодара.

Ранее еще одно нападение собаки произошло в поселке Назия Кировского района Ленинградской области. По данным МВД, собака породы алабай содрала скальп с черепа 66-летней хозяйки, женщина погибла.

Также ранее СМИ сообщали, что в Санкт-Петербурге собака породы боксер покусала 13-летнего школьника. При этом хозяин выгуливал питомца без поводка и намордника.