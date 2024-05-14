Стало известно состояние мальчика, чье лицо покусала собака Покусанный собакой мальчик вернулся домой после пересадки кожи

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Мальчик, чье лицо искусала собака, вернулся из Краснодара домой на Кавказ, сообщает Telegram-канал Kub Mash. Хирург Казбек Кудзаев, отец рэпера Miyagi, пересадил четырехлетнему ребенку кожу с внутренней стороны предплечья на лицо.

Следом на протяжении 12 часов медик удалял отмершие клетки и исправлял эстетические нюансы. В том числе он скорректировал мальчику веки. По словам врачей, скоро ребенку снимут швы. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо.

Ранее в селе под Новосибирском пес зашел во двор частного дома и покусал восьмилетнюю девочку. Мать пострадавшей в момент ЧП спала. Калитка была открыта — через нее животное и проникло на территорию. Отбившись от собаки, девочка забежала в дом и в слезах разбудила мать. Та вызвала фельдшера. Раны зашивать не стали, но дали ребенку направление на прививки от бешенства. После пережитого девочка боится всех собак в округе и плохо спит, отмечает мать.

До этого на Кубани голодный пес лишил 15-летнюю хозяйку лица. От смерти девочку спас ее парень. Он оттащил собаку и вызвал скорую. Медики диагностировали рваные раны щек, носа и верхней губы. Также у школьницы истерзано плечо до кости, бедро и подвздошная область — между нижней частью поясницы и верхней частью ягодичной области.