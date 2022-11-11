Стало известно о состоянии Каховской ГЭС после обстрелов ВСУ Глава Новой Каховки Леонтьев: Каховская ГЭС продолжает работать после обстрелов ВСУ

Фото: РИА Новости

Каховская гидроэлектростанция продолжает работать несмотря на многочисленные обстрелы со стороны украинских военных, заявил в беседе с РИА Новости глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев. При этом он отметил, что в будущем могут появиться перебои в работе системы, поскольку ГЭС разделяет правый и левый берег Днепра.

Каховская ГЭС продолжает работать, несмотря на интенсивные обстрелы. Но работа ГЭС в будущем может быть под вопросом, так как она разделяет правый и левый берег Днепра, — сказал Леонтьев.

Ранее днем РИА Новости писали, что в небе над Новой Каховкой прогремели пять взрывов. По сведениям агентства, предположительно, в населенном пункте работает ПВО. Официального подтверждения информации не поступало. Отмечалось, что в регионе установилась облачная погода, поэтому отследить работу систем противовоздушной обороны не представляется возможным.

Ранее представитель администрации города Руслан Агаев сообщил, что ВСУ увеличили интенсивность ракетных ударов по Каховской ГЭС и гражданской инфраструктуре Новой Каховки. Он добавил, что все больше жителей выражают желание уехать в другие регионы России.

До этого глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев заявил, что украинские войска испробовали все имеющиеся виды ракет при обстреле Каховской электростанции. Он уточнил, что речь идет как о западном оружии, так и о снарядах, сохранившихся со времен Советского Союза.