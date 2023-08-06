Стало известно о состоянии изувеченного матерью ребенка из Приморского края Изувеченный матерью ребенок из Приморского края идет на поправку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ребенок, которого родная мать пыталась убить «розочкой» из стеклянной бутылки, находится в больнице и идет на поправку, сообщает Telegram-канал Nhk_off со ссылкой на собственный источник. По его данным, двухлетний мальчик идет на поправку, ему помогают волонтеры, собирающие деньги на покупку всего необходимого.

С малышом из Большого Камня, которого пыталась зарезать бутылкой 27-летняя мать, все нормально, он в больнице, — рассказал источник.

Инцидент с ребенком произошел в субботу, 5 августа. Жительница Приморского края попыталась убить своего сына, пока он спал. Весь процесс издевательства она сняла на видео и отправила своей подруге, которая позднее обратилась в полицию. Предполагается, что мать ребенка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она собиралась закончить начатое, но ее вовремя остановили оперативники. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

Аналогичный случай также произошел в электропоезде «Ласточка», где 24-летняя жительница Москвы забила до смерти ребенка ножницами сразу после родов. Тело мертвого младенца она выбросила в мусорное ведро. В ходе допроса, на котором девушка вела себя спокойно, она призналась в содеянном. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии».