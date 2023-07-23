Стало известно о состоянии фотокора Михальчевского после ранения в зоне СВО Минздрав Крыма: жизни раненного в зоне СВО фотокора Михальчевского ничто не угрожает

Фото: РИА Новости

Фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский

Состояние здоровья доставленного в Крым фотокорреспондента РИА Новости Константина Михальчевского средней степени тяжести, угрозы его жизни нет, заявили РИА Новости в крымском Минздраве. Журналисту после ранения оказывается вся необходимая медпомощь.

В настоящее время его состояние средней степени тяжести, угрозы жизни нет, оказывается необходимая медицинская помощь, — сообщили в министерстве.

22 июля группа корреспондентов попала под обстрел в Запорожской области. По ним был нанесен удар кассетными бомбами. Они прибыли в Запорожскую область для освещения артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ. Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев в результате украинской атаки скончался, еще трое журналистов получили ранения.

В Минобороны РФ подтвердили, что Журавлев погиб в результате разрыва кассетного суббоеприпаса, когда группа журналистов попала под огонь ВСУ в районе населенного пункта Пятихатки. Были ранены еще три журналиста, сейчас их жизни ничего не угрожает. При этом первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что, приняв решение передать Украине кассетные боеприпасы, Вашингтон переступил все моральные красные линии.