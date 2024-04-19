Стало известно о состоянии двух летчиков разбившегося Ту-22М3 Губернатор Ставрополья Владимиров: угрозы для жизни двух летчиков Ту-22М3 нет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жизни двух спасенных летчиков бомбардировщика Ту-22М3, потерпевшего крушение на территории Ставропольского края, ничего не угрожает, сейчас с ними работают медики, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Владимиров. Он также отметил, что совсем скоро пилотов перевезут в военный госпиталь.

Угрозы для жизни двоих летчиков, с которыми работают краевые медики, нет. Врачи делают все необходимое. Пациентов в ближайшее время перевезут в военный госпиталь, который находится за пределами нашего региона, — написал он.

Ранее Владимир Владимиров подтвердил смерть третьего члена экипажа самолета Ту-22М3. Губернатор отметил, что на месте происшествия продолжаются спасательные работы, четвертый летчик еще не найден. По его словам, несколько членов экипажа успели катапультироваться при падении воздушного судна.

В Минобороны России до этого подтвердили, что Ту-22М3 ВКС России потерпел крушение в Ставропольском крае. По данным ведомства, бомбардировщик направлялся на аэродром базирования после выполнения боевой задачи, боекомплекта на борту не было. Предварительной причиной крушения в МО назвали техническую неисправность, начато расследование.