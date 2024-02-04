Стало известно о состоянии двух детей после падения авто в воду в Махачкале Пострадавшие при утоплении машины в Махачкале дети находятся в тяжелом состоянии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Двое из трех мальчиков, которые пострадали при падении в воду автомобиля в Махачкале, находятся в тяжелом состоянии, рассказала NEWS.ru местная жительница Айшат. По ее словам, у обоих детей отек легких и головного мозга. Третий мальчик отделался небольшими ссадинами.

Было все примерно в 8:30. Я знаю семью одного из пострадавших мальчиков. Когда их вытащили, они уже были без сознания. Сейчас состояние тоже тяжелое, у обоих отек легких и отек головного мозга. Третий мальчик получил небольшие ссадины, с ним все в порядке. Мы все молимся за их жизнь и здоровье, — сообщила женщина.

По словам Айшат, после того, как автомобиль рухнул в канал, находящиеся рядом люди почти сразу сориентировались и начали помогать вытаскивать детей. При этом местная жительница считает, что в этой трагедии виновата администрация, которая не установила ограждения.

Для меня в этой истории виновата администрация. На кадрах же видно, что нет ограждения, и это не только на этом участке. Непонятно, сколько человек должно умереть, чтобы их установили. Раньше в этом канале уже погибали, — заявила Айшат.

Ранее в Сети появились кадры спасения детей из тонущего автомобиля. Известно, что в рухнувшей в канал машине находились тренер ММА и его воспитанники. Один ребенок и педагог смогли выбраться самостоятельно, а двое детей оказались заблокированы.