Стало известно о состоянии девочки после нападения мужчины в Краснодаре Избитая пьяным мужчиной девочка из Краснодара жалуется на боли в спине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девочка-подросток, которую взрослый пьяный мужчина ударил в Краснодаре, жалуется на боли в спине, рассказал NEWS.ru друг пострадавшей. Школьница после удара упала на металлический забор. При этом, по словам друга, маленький сын нападавшего мужчины до этого оскорблял подростков, а когда ему ответили тем же, пожаловался папе.

Они просто стояли на площадке, а этот мальчик начал подбегать и оскорблять их. Они ответили ему, и тогда тот позвал родителей. Начали кричать, а мужчина, отец этого мальчика, вообще был пьян. Девочка, которую он ударил, даже не участвовала в конфликте сначала. У нее теперь шишка на голове и болит спина, потому что при ударе она влетела в металлический забор, — рассказал друг пострадавшей.

Инцидент произошел на детской площадке. В соцсетях распространились кадры, на которых видно, как отец мальчика кричал на девочку и ударил ее головой в лицо. Полиция уже начала проверку.

Ранее в Набережных Челнах мужчина избил подростка, заподозрив его в том, что он поцарапал его автомобиль. По словам очевидцев, мальчик спокойно сидел на лавочке, когда мужчина выбежал из подъезда, начал на него кричать, после чего принялся бить и бросать в снег. Избиение попало на видео.