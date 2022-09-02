Стало известно о состоянии второй девочки, которую сбил мусоровоз в Истре Минздрав Мособласти: попавшая под колеса мусоровоза вторая девочка находится в состоянии средней степени тяжести

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Попавшая под колеса мусоровоза в подмосковной Истре девочка находится в состоянии средней степени тяжести, сообщили в Минздраве Мособласти в разговоре с NEWS.ru. В ведомстве добавили, что пострадавшую перевезли с помощью санитарной авиации в столичный областной центр охраны материнства и детства. В настоящий момент врачи проводят лечение.

Пострадавшая переведена санитарной авиацией в Московский областной центр охраны материнства и детства. В настоящий момент она находится в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь, проводится лечение, — сообщили в ведомстве.

Утром 1 сентября водитель мусоровоза сбил девочек 2017 и 2019 годов рождения в Истре. ЧП произошло на улице Ленина. Одна из девочек скончалась на месте. Другую госпитализировали с телесными повреждениями.

Позже в пресс-службе Минздрава Московской области сообщили, что вторая девочка находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. В ведомстве пояснили, что медики оказывают несовершеннолетней всю необходимую помощь, проводится комплекс диагностических мероприятий. Данную информацию подтвердили в истринской администрации.